Gifhorn. Fast auf den Tag genau nach einem Jahr, ist der anonyme Spender wieder da: 10.000 Euro hat er dabei. Wir verraten, wer sie bekommt.

Oh, wie schön! Das Gifhorner Spendenmärchen geht weiter! Fast auf den Tag genau nach einem Jahr meldet sich der anonyme Spender. Mitgebracht hat er 10.000 Euro und eine große Wundertüte: „Es war einmal ein Spendenmärchen, das nicht zu enden scheint – Und heute erwischt es die Gifhorner Tafel“ schreibt er in einem Brief an Edeltraud Sack und die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Tafel.