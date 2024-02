Westerbeck. Die Gründe sollte zunächst nicht an die Öffentlichkeit gelangen. Sind sie nun aber wohl doch. Dieser Streit soll dahinterstecken.

Sassenburgs Gemeindebrandmeister Holger Bellwart will im September zurückgetreten - das soll er während einer internen Kommandositzung der Feuerwehr am Sonntag angekündigt haben. Das bestätigt Dirk Behrens, Fachbereichsleiter der Gemeinde Sassenburg, auf Nachfrage unserer Zeitung. Wieso, warum? Das sollte auf Wunsch von Bellwart noch nicht an die Öffentlichkeit gelangen - ist es dann aber wohl doch.