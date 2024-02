Wahrenholz. Wahrenholz eine AfD-Hochburg? So einfach will sich das Dorf nicht in einer Schublade sehen. Ministerpräsident Weil entschuldigt sich.

Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil hat sich zwei Wochen nach seinem Besuch in Wahrenholz bei Gemeindebürgermeister Herbert Pieper entschuldigt. Dies berichtete Pieper nach einem Telefongespräch mit Weil. „Er sieht und nimmt Wahrenholz nicht als AfD-Hochburg wahr und hat diesen Ausdruck auch nicht verwendet“, erläuterte Pieper. Dass der Ministerpräsident zum Schluss der Veranstaltung „Auf ein Wort“ gesagt hatte, er habe sich recht wohlgefühlt in der „Höhle des Löwen“, sei scherzhaft gemeint gewesen. „Es tut ihm leid, dass in der Öffentlichkeit ein falscher Eindruck entstanden ist“, gibt der Bürgermeister das Gespräch mit Weil wieder.