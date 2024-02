Meinersen. Nach dem Bürgerrat gibt es in der Samtgemeinde Meinersen nun einen Kommunalen Entwicklungsbeirat. Das sind seine Ziele.

Sie ist eine Schirmherrin, die ihre Aufgabe ernst nimmt: Gesine Schwan, Präsidentin der Berlin Governance Platform, begleitete am Freitag die erste Sitzung des so genannten Kommunalen Entwicklungsbeirates der Samtgemeinde Meinersen – ein Projekt für mehr Bürgerbeteiligung in Städten, Landkreisen und Gemeinden. Bundesweit gibt es davon 10, Meinersen ist das einzige dieser Art in Niedersachsen.