Rühen. Rühen im Clinch: Bürgermeister Bossert beharrt trotz umstrittener und knapper Entrscheidung auf Erhöhung als „unvermeidlich“.

Der Haushaltsplan der Gemeinde Rühen wurde am Mittwoch in der Sitzung des Gemeinderates im Restaurant Bella Italia verabschiedet. Vorausgegangen war eine ungewöhnlich lange Diskussion. Das wird auch am Ergebnis der Abstimmung deutlich: Sechs Ratsmitglieder stimmten für die Satzung, fünf dagegen. Umstrittener Punkt war die Erhöhung der Grundsteuer B von 350 auf 380 Prozent.