Gifhorn. Die Samtgemeinde Meinersen hat große Pläne für ihr Rathaus und den Park. Für 1,7 Millionen Euro soll alles schöner werden.

Vielschichtige Aufgaben stehen in der Samtgemeinde Meinersen an. Deshalb, so lautete es in einem Pressegespräch am Mittwoch, werde man die derzeit vakante Stelle eines Samtgemeinderats, es wäre die dritte so genannte Wahlbeamtenstelle, wieder besetzen. Der Hintergrund: Der erste Samtgemeinderat und hauptamtlicher Stellvertreter von Bürgermeisterin Karin Single geht am 30. September in den Ruhestand. Sein Nachfolger soll der derzeitige Fachbereichsleiter „Ordnung“ Steffen Weichsler werden, vorbehaltlich der Zustimmung des Samtgemeinderats. Der zwischenzeitlich vakante Posten eines Samtgemeinderats wurde ebenfalls nur intern ausgeschrieben. Diese Funktion soll künftig der Fachbereichsleiter „Planen und Bauen“, Tobias Kluge, übernehmen.