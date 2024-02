Gifhorn. Der Gifhorner verletzte seine damalige Lebensgefährtin und demolierte zwei Autos: Zu dieser Strafe hat das Gericht ihn nun verurteilt.

Nur zögerlich gab die Zeugin vor dem Strafrichter Auskunft zu dem, was ihr am 23. Januar vergangenen Jahres passiert war. Ihr nun Ex-Lebensgefährte hatte sie laut Anklage am Vormittag dieses Tages geschubst, ihr ein Büschel Haare herausgerissen, so dass ein drei mal drei Zentimeter großes Loch in der Frisur entstand, und sie mit einem Messer verletzt.