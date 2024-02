Gifhorn. Der AfD-Kreisvorsitzende, Stefan Marzischewski-Drewes, will vom Treffen nichts gewusst haben. Das sagt er zum Remigrationsbegriff.

Das Treffen vergangenen November in Potsdam, zu dem das Netzwerk Correctiv recherchiert hat, wird zurzeit viel diskutiert. Mitglieder von AfD und Werteunion sollen dort zusammen mit der Identitären Bewegung, Neonazis und Unternehmern Ideen für massenhafte Abschiebungen geschmiedet haben. Ein ähnliches Treffen soll es schon am 11. November in Dasing/Bayern gegeben haben. Nach Recherchen von WDR, NDR und Süddeutscher Zeitung soll die AfD auch stärker involviert gewesen sein, als anfangs bekannt - vielleicht auch Mitglieder der Gifhorner AfD?