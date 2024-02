Gifhorn. Die Sanierung einer Übergangs-Grundschule soll nur der Startschuss für das acht Hektar große Quartier sein. Das war der Game-Changer.

Das acht Hektar große alte BGS-Gelände am Wilscher Weg in Gifhorn ist größer als die aktuelle Entwicklungsfläche Hohe Düne des einstigen Krankenhauses an der Bergstraße und könnte der neue Entwicklungsschwerpunkt der Stadt werden. Kostengünstig und nachhaltig. Bei einem Ortstermin des gesamten Verwaltungsvorstands mit Stadtbaurat Oliver Bley und Erstem Stadtrat Johannes Laub sprach Bürgermeister Matthias Nerlich von einem Perspektivwechsel.