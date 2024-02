Gifhorn. Aus den Antworten will sie das neue Einzelhandelskonzept für Verbesserungen erstellen. Diese Fakten und Trends stehen schon fest.

Wie soll Gifhorn in zehn Jahren aussehen? Wie in 20? Für die Beantwortung dieser Fragen spielen nicht nur die Mobilität, neue Wohnräume und Straßen eine große Rolle, sondern vor allem auch der Einzelhandel. Die Stadtverwaltung braucht nach 2010 und 2019 dringend ein neues Einzelhandelskonzept, weil die Branche so schnelllebig ist. Dafür werden nun aktuelle Daten ermittelt, unter anderem durch eine Kunden-Befragung ab kommenden Montag bis 3. März.