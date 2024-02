Braunschweig. Das Gifhorner Jugendamt meldet sich aufgrund der Presseberichte beim Landgericht. Zwei Mitarbeiter machen erschreckende Aussagen.

Die Beweisaufnahme im Bromer Missbrauchs-Prozess ging am Dienstag vor dem Landgericht Braunschweig weiter. Gleich zwei Aussagen von Mitarbeitern des Gifhorner Jugendamtes belasteten den Angeklagten schwer. Der 56-Jährige muss sich unter anderem wegen schweren sexuellen Missbrauchs von Kindern bis hin zur Vergewaltigung verantworten. In Brome und Umgebung soll er sich in mehreren Fällen an seiner Stieftochter vergangen haben.