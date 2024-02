Gifhorn. Der Gifhorner Jörg Trute belegt bei speziellen Winterspielen Platz eins im Riesenslalom und hat zudem noch eine ganz besondere Aufgabe.

Bei den Nationalen Winterspielen der Special Olympics in Oberhof hat der Gifhorner Jörg Trute laut Mitteilung die Goldmedaille im Riesenslalom in der höchsten Leistungsstufe (Advanced) geholt. Er war demnach einer von mehreren Sportlern aus Niedersachsen, die an den Wettbewerben teilgenommen haben. So habe er auch das Landesschild für Niedersachsen getragen.