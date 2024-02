Gifhorn. Seit November ist das Unternehmen PTS-Prüftechnik in Gifhorn tätig. Groß ist die Freude über ein Qualitätssiegel. Das ist der Grund.

Sie sind eines der jüngsten Unternehmen in Gifhorn und mächtig stolz über eine ganz aktuelle Auszeichnung: Die Firma PTS-Prüftechnik GmbH in der Braunschweiger Straße 108 ist vom Zentrum für Arbeitgeberattraktivität in Konstanz und der Universität St. Gallen mit dem Qualitätssiegel „Top Job“ ausgezeichnet worden. Das geht es einer Pressemitteilung des Unternehmens hervor.