Leiferde. Die Kommune schließt einen Kooperationsvertrag mit der Deutschen Glasfaser, da die auch bei einer Beteiligung von unter 40 Prozent ausbaut.

Für reichlich Irritationen hat jetzt bei einem Mann aus der Gemeinde Leiferde und Rundschreiben der Kommune gesorgt. „Die Gemeinde Leiferde bewirbt in einem Brief mit offiziellem Briefkopf ein Produkt beziehungsweise die Technologie des privaten Unternehmens Deutsche Glasfaser“, schreibt der Mann, der anonym bleiben möchte, per Mail an unsere Redaktion.