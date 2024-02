Gifhorn. Rund 1500 Jugendliche beteiligen sich an der Projektwoche der BBS I, die die demokratischen Werte stärken, fördern und erklären soll.

Es war ein bunter Start in die Woche an der Gifhorner BBS I. Die steht ganz im Zeichen der Demokratie. Unter dem Motto „Demokratie braucht nicht viel, aber viele!“ soll in der Projektwoche über das Leben in einer Demokratie aufgeklärt, sie gestärkt und gefördert werden. Rund 1500 Berufsschüler von insgesamt 2000 beteiligen sich an den Workshops, Vorträgen, Lesungen und Diskussionen. „Ich freue mich, dass sehr viele aus der Schulgemeinschaft dem Aufruf nachgekommen sind“, sagte Schulleiterin Regina Ruge zur Eröffnung.