Gifhorn. Für die 960 Hektar großen Flächen im Landkreis sollen bisherige Naturschutzregeln nicht mehr gelten. Es geht um bis zu 55 Rotoren.

Während der Regionalverband Braunschweig auf die Genehmigung für sein erneut beschlossenes Windkraft-Raumordnungsprogramm wartet, preschen Investoren im windreichen Landkreis Gifhorn voran. Das Itzehoer SAB Windteam will gar nicht mehr auf die nächste Planungsrunde mit doppelt so großen Vorrangflächen bis 2027 warten, sondern so früh wie möglich loslegen. Am Montag, 12. Februar, steht die Politik der Gemeinde Sassenburg vor der Frage, ob sie für das 350-Millionen-Euro-Projekt grundsätzlich grünes Licht geben soll. Mit bis zu 55 Rotoren der neuesten Größenklasse bis 300 Meter würde sich das Bild der naturreichen Gemeinde dann radikal ändern. Bislang sind die größten im Landkreis errichteten Windräder 250 Meter hoch.