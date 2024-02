Gifhorn. Es gibt schon zwei verstörende Fälle. Was die selbst ernannten Aufpasser im Schilde führen, ist unklar. So kann man sich schützen.

Die Gifhorner Stadtverwaltung warnt vor mehreren Männern und Frauen, die vorgeben, im Auftrag des Ordnungsamtes unterwegs zu sein. Das Rathaus schlägt nach mehreren Auffälligkeiten Alarm und warnt vor möglichem Betrug, zumal unklar ist, was die falschen Behördenmitarbeiter im Schilde führen.

Laut Stadt-Sprecherin Annette Siemer wurden in einem Fall Beschäftigte einer Firma von zwei Männern beobachtet, die in einem schwarzen BMW unterwegs waren, Jacken mit der Aufschrift Ordnungsamt trugen und sich als Mitarbeiter des Ordnungsamtes ausgaben.

Falsche Amtspersonen klingeln an der Haustür

In einem weiteren Fall suchten zwei Frauen am Donnerstag, 1. Februar, zwischen 9.30 und 10 Uhr einen Bewohner im Moosweg auf. Sie trugen ebenfalls Jacken mit der Aufschrift Ordnungsamt. Er selbst war nicht zu Hause, die Frauen wurden jedoch von Nachbarn beobachtet. In beiden Fällen meldeten die Betroffenen den Vorfall bei der Stadtverwaltung.

Die Stadt stellt klar, dass es sich in keinem Fall um Mitarbeiter des Ordnungsamtes handelt und rät zur Vorsicht. Die echten Mitarbeitenden des Fachbereichs Ordnung haben Dienstausweise und zeigen diese auf Verlangen vor. Das Rathaus empfiehlt, immer nach dem offiziellen Dokument zu fragen.