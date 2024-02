Gifhorn. Das seit Jahren ungelöste Problem der Fehlalarme hat mittlerweile ernste Folgen. So will sie das Kommando in den Griff bekommen.

Weil drei Gifhorner Betreiber von Brandmeldeanlagen ihre Geräte nicht in den Griff bekommen, kratzt die Vielzahl von Fehlalarmen an der Einsatzmoral der freiwilligen Feuerwehrleute. Ortsbrandmeister Uwe Michel mahnte bei der Mitgliederversammlung: „Die Einsatzbereitschaft lässt schon nach.“ Es gebe aber „nichts Schlimmeres“, als wenn Feuerwehrleute bei Alarm davon ausgingen, es liege kein Notfall vor.