Gifhorn. Tobias Heilmann erklärt, warum das 90.000-Euro-Modell mit 410 PS nicht übertrieben ist. Der Bund der Steuerzahler sieht das anders.

Dunkler Lack, schwarz lackiertes Audi-Emblem, rote Bremssättel und: elektronische Kameras als virtuelle Außenspiegel. Der neue Dienstwagen des Gifhorner Landrats macht schon was her. Beim Audi Q8 Sportback e-tron 55 quattro ist ein gewisser Protz Programm. Der 410 PS starke SUV, vulgo Stadtgeländewagen, steht mit mehr als 90.000 Euro in der Preisliste. Und mit fast 2,6 Tonnen Leergewicht gut im Futter.