Gifhorn. In die Debatte über den Status der Schützenkönigin kam auf der Versammlung des Uniformierten Korps Bewegung. Das waren die Forderungen.

Welcher Rang kommt künftig Gifhorns Schützenkönigin zu? Frauen und Männer – wer schießt an welchem Tag um welchen Titel? Nach mehr als drei Stunden Dauer und viel Tradition ging es bei der Jahresversammlung des 201 Jahre alten Uniformierten Schützenkorps plötzlich um grundsätzliche Zukunftsfragen. Die hitzige Debatte über die Schützenordnung, über die in Gifhorn von alters her der Rat bestimmt, hatte diejenien erreicht, deren Brauchtumspflege unmittelbar betroffen ist.