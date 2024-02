Gifhorn. Von Pizza über Burger bis Sushi – die Gifhorner gaben diesen Lokalitäten die meisten Sterne.

Wo kann man in Gifhorn am besten essen? Döner, Pizza, Burger oder bürgerlich deutsch? Da bekäme man wohl von jedem eine andere Antwort, den man in der Fußgängerzone befragte. Die Internetsuchmaschine Google bündelt dagegen Hunderte von Meinungen und präsentiert mit wenigen Klicks die am besten bewerteten Lokalitäten der Stadt.