Stüde. In der Gemeinderatssitzung fordert BIG-Fraktionsvorsitzender Kautzsch AfD-Ratsherrn Singpiel zum Rücktritt auf. Das war der Grund.

Am Donnerstag war für den BIG-Fraktionsvorsitzenden Andreas Kautzsch eine Grenze überschritten. Der AfD-Ratsherr Arne Singpiel hatte am 31. Januar in einer internen Nachricht über einen Messenger-Dienst die Veränderungen in der BIG-Fraktion durch zwei Rücktritte und zwei Nachrücker im Gemeinderat mit den Worten „B.I.G. Volkssturm e.V.“ kommentiert. „Dieser Vergleich und die Verwendung von Nazi-Sprachgut ist weder hinzunehmen noch zu tolerieren“, sagte Kautzsch und forderte Singpiel „zum sofortigen Rücktritt von allen politischen Ämtern“ auf. Singpiel sitzt außer im Gemeinderat noch im Ortsrat Neudorf-Platendorf.