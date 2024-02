Gifhorn. So will einer der großen Publikumsmagneten in der Fußgängerzone noch zugkräftiger werden. Das Datum der Neueröffnung steht schon fest.

Das Modenhaus Becker in der Gifhorner Fußgängerzone baut ab Montag um. Rund ein Viertel der Verkaufsfläche werde neu gestaltet, kündigte Inhaber Fritz Becker an. Dass sich bei einem der größten Kundenmagneten in der Innenstadt etwas tun würde, hatte sich bereits in den vergangenen Wochen bei einem Teil-Räumungsverkauf angedeutet.