Weyhausen. Yazmin und Gabriel Anaya sind von Cancún in Mexiko 2021 nach Deutschland gekommen, um sich den Traum vom eigenen Lokal zu erfüllen.

Gelb, pink, rot, blau – ein Feuerwerk aus Farben wirkt auf die Besucher beim Betreten des „Zinnyas“ ein. Yazmin und Gabriel Anaya haben in Weyhausen bei Wolfsburg ein mexikanisches Kleinod geschaffen, das sie ganz nach ihren Vorstellungen kreiert haben. Mag die Dekoration mit Frida-Kahlo-Porträts sowie den Sombreros an der Wand auch kitschig erscheinen, so ist sie für das junge Ehepaar vor allem eins: eine authentische Liebeserklärung an ihr Heimatland.