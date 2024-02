Gifhorn. Betriebsrat: Wir wollen den Tarifvertrag, für dessen Verbesserung die anderen streiken. Darüber wird ab Mittwoch in Gifhorn verhandelt.

Streik bei den Linienbussen am Freitag? Nicht im Landkreis Gifhorn. Dabei hätten die 140 Beschäftigten der kreiseigenen Verkehrsgesellschaft VLG erst recht Grund dazu. Der stellvertretende Gesamtbetriebsratsvorsitzende Dennis Hinze sagt: „Die Kollegen in Niedersachsen streiken für einen besseren Manteltarifvertrag im Tarifvertrag Nahverkehr TVN. In den wollen wir in Gifhorn überhaupt erst mal rein.“ Dazu beginnen am Mittwoch eigene Tarifverhandlungen.