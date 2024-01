Weyhausen. Dennis Ehrhoff fehlt unentschuldigt. Darum fordert die Politik für Schulcontainer einen Kostenvergleich von Miete und Kauf.

Sieben allgemeine Unterrichtsräume und drei Fachräume fehlen in der Oberschule in Weyhausen seit dem Brand im vorletzten Jahr. Fachunterricht ist seitdem nicht möglich. „Auch das Lehrerzimmer ist für den Unterricht hergerichtet“, sagte Schulleiter Stephan Korten am Dienstagabend im Samtgemeinderat, der im DGH tagte. Eine Übergangslösung durch Container soll die Raumnot lindern. Das ziehe sich allerdings. Massive Verärgerung gab es unterdessen über Samtgemeindebürgermeister Dennis Ehrhoff. Der fehlte nämlich „unentschuldigt“, wie Ratsvorsitzende Gaby Klose (WBL) zu Beginn anmerkte.