Gifhorn. Auf dem Marktplatz soll für die Demokratie demonstriert werden. Veranstalter und Polizei rechnen mit weit mehr als 500 Menschen.

„Ich würde es gut finden, wenn die Leute zueinander sagen, ,ach, du bist auch hier!‘ Es soll ein Gemeinschaftsgefühl entstehen und die Menschen sollen sehen, dass sie nicht allein sind, sondern die Mehrheit abbilden und dass es sich lohnt, auf die Straße zu gehen“, betont Martin Wrasmann. Gemeinsam mit den Vertretern der Bündnisse Bunt statt Braun in Gifhorn, Faireint in Wesendorf und dem Bündnis für Demokratie in Hankensbüttel wirbt er für den Bau einer Brandmauer auf dem Marktplatz vor dem Gifhorner Rathaus.