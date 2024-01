Gifhorn. Eine große Ratsmehrheit votiert für den Antrag des Bürgermeisters. BSK und USK sprechen über Reformen in ihren Generalversammlungen.

Der Antrag von Grünen und Linken, die Schützenordnung „diskriminierungsfrei“ umzuschreiben, ist seit der Sitzung des Gifhorner Stadtrates am Montag endgültig vom Tisch. Er wurde kurzerhand von den Linken zurückgezogen. Zuvor war er schon im Ausschuss durchgefallen. Das Ansinnen der Fraktionsvorsitzenden Nicole Wockenfuß (Grüne) und Sandra Zecchino (Linke) hatte für große Unruhe vor allem in Reihen der Schützen und für Unverständnis in weiten Teilen der Politik gesorgt. Auch deshalb tauschten sich in der vergangenen Woche die Führungsspitzen von BSK und USK mit Gifhorns Bürgermeister Matthias Nerlich aus.