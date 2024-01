Gifhorn. Eltern aufgepasst: Entspannte Haltung kann Schulleistung des Kindes verbessern.

Am Mittwoch ist es wieder so weit: Der Sohn oder die Tochter kommt mit dem Zeugnis nach Hause. Aber wie soll man als Eltern reagieren, wenn es nicht so ausfällt wie erwünscht? „Lob ist immer gut“, sagt dazu Sabine Vondra, Sozial-Pädagogin und Leiterin der Erziehungsberatung in der Gifhorner Bergstraße. „Denn nicht alles wird schlecht sein, und man kann zunächst den Blick darauf legen, was gut gelaufen ist. Man sollte dann ins Gespräch kommen“, sagt Vondra weiter. Woran lag es? Was brauchst du? Schaffst du das allein? Brauchst du Hilfe? All diese Fragen können mit dem Kind erörtert werden.