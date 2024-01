Schwülper. Eine 74 Jahrte alter Frau wurde am Samstagmorgen als vermisst gemeldet. Ein aufmerksamer Busfahrer half bei der Suche.

Eine laut Polizei 74-jährige an Demenz erkrankte Frau wurde am Samstagmorgen in Groß Schwülper vermisst.

Die Feuerwehr Groß Schwülper berichtete bei Facebook, dass nach Anforderung durch die Polizei gegen 8.30 Uhr auch die Freiwilligen Wehren Didderse, Neubrück, und Harvesse sowie eine Malteser Rettungshundestaffel mit im Einsatz waren, ebenso ein Rettungswagenteam.

Nach knapp einer Stunde wurde die Frau wohlbehalten in einem Bus durch die Polizei gefunden, so die Feuerwehr. red