„Nie wieder ist jetzt“: Unter diesem Motto kamen am Samstag rund 200 Frauen und Männer am Mahnmal in Hankensbüttel zusammen, um am Jahrestag der Befreiung des Konzentrationslagers Auschwitz den Opfern des Nationalsozialismus zu gedenken. Martin Rausch, Bündnis für Demokratie, begrüßte die Teilnehmenden. © FMN | Dirk Kühn