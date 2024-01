Wahrenholz. Hunderte Traktoren stehen Spalier, Landwirte demonstrieren: Aber Niedersachsens Ministerpräsident ist begeistert von Wahrenholz.

Ein Meer von gelben Blinklichtern, dröhnende Hupen, Trillerpfeifen und Protestplakate: Rund 400 Landwirte haben Niedersachsens Ministerpräsidenten Stephan Weil am Freitagabend in Wahrenholz einen besonderen Empfang bereitet. Rund zwei Stunden nahm Weil sich im Saal des Gasthauses Schönecke Zeit für seinen Bürgerdialog „Auf ein Wort“. Dann gab‘s ein launiges Schlusswort, nachdem er vorab darum gebeten hatte, dass ihm ein Bier gezapft wird: „Ich freue mich sehr, denn wenn ich einigen Schlagzeilen glauben sollte, dann ist das hier die Höhle der Löwen - so habe ich mir immer die Löwen vorgestellt. Da bin ich gerne in Löwen-Gesellschaft, sage ich auch als Hannoveraner“, sagte er mit einem Schmunzeln. Das gab kräftigen Schlussapplaus der rund 200 Frauen und Männer.