Müden. 80.000 Euro für eine Trocknung fehlen. Rücklagen wurden für Personal aufgebraucht. Darum zahlt der Elementarversicherer wohl nicht.

Den 36 Bewohnern des Müdener Alten- und Pflegeheims Rama geht es gut. Das ist in dem traurigen Schicksal der 50 Jahre alten Einrichtung noch am wichtigsten. Dutzende Ehrenamtliche Feuerwehrleute und Rettungskräfte hatten die bis zu 96 Jahre alten Menschen Ende Dezember aus dem Heim am Wildroder Ring geholt, als nach dem Weihnachtshochwasser urplötzlich Grundwasser in den Keller drückte.