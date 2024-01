Gifhorn. Investor Klaus Dumschat baut gegen die Krise am Bau. Er startet an der Bleiche, wo die Stadt ihr Entwicklungskonzept plant.

Die Villenreihe in der Gifhorner Hindenburgstraße bekommt Zuwachs. Investor Klaus Dumschat, der vor fünf Jahren bereits das prägende Domizil am Weinberg auf dem Parkgrundstück Hohefeldstraße errichtete, plant ein neues Acht-Familien-Haus am Südufer der Aller gleich neben der Polizei: Das Domizil an der Aller.