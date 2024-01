Gifhorn. So weit war man in den seit den 1990er Jahren laufenden Planungen der vierspurigen Bundesstraße noch nie. Das passiert im Frühjahr.

Es wäre ein Meilenstein. Was Gifhorns SPD-Wahlkreisabgeordnete Hubertus Heil und Philipp Raulfs im niedersächsischen Verkehrsministerium in Erfahrung gebracht haben, bringt den Baustart der vierspurigen Bundesstraße 4 zwischen Gifhorn und Braunschweig in Sichtweite. Staufrei an Meine und Rötgesbüttel vorbei? Das Baurecht für diese Vision wäre demnach im Frühjahr 2024 Realität.

Geplant wird an der Umgehungsstraße seit Ende der 1990er Jahre

So weit war man in den seit den seit Ende der 1990er Jahre laufenden Planungen der rund 11 Kilometer langen Umgehungsstraße noch nie. Heil und Raulfs zufolge rechnet das Ressort mit dem Planfeststellungsbeschluss „Anfang 2024“, also bald im Frühjahr. Acht Jahre nach Verfahrensstart.

Die Nachfrage bei Minister Olaf Lies habe ergeben: „Das Verkehrsministerium arbeitet daran, dass das begonnene Neubauprojekt der Verlegung der B 4 zügig fortgeführt wird. Alle zur Verfügung stehenden Beschleunigungsmöglichkeiten werden genutzt, um das Verfahren zügig und rechtssicher bis zum Planfeststellungsbeschluss zu führen.“

Dazu zählt den Abgeordneten zufolge, dass die Unternehmens-Flurbereinigungsverfahren eingeleitet sind. Die Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr habe mit dem Ankauf der Trassenflächen begonnen.

Heil und Raulfs betonen, was Anwohner an der auf Autobahnniveau befahrenen Nord-Süd-Achse ebenso wie staugeplagte Pendler seit Jahren wiederholen: „Eine B-4-Umgehung wäre eine spürbare Erleichterung für Bürger in Meine und Rötgesbüttel.“

Baubeginn braucht mehr als den Planbeschluss

Liegt der Planfeststellungsbeschluss vor, ist ein Baubeginn möglich, wenn die Entscheidung rechtskräftig wird. Das große Aber: Dagegen darf geklagt werden wie zuletzt bei der Autobahn 39. Einwände von Kritikern waren zuletzt im Oktober 2022 beim Erörterungstermin in Meine deutlich geworden.

Außerdem muss der Bund die Baukosten bereitstellen. Mittlerweile nähert sich das Projekt einem dreistelligen Millionenbetrag. Dazu versichert Hubertus Heil, der als Sozialminister Kabinettsrang hat: „,Mit dem Planfeststellungsbeschluss zur B 4 werde ich mich in Berlin dafür stark machen, die erforderlichen Mittel für den Bau der Umgehung schnell in den Bundeshaushalt aufzunehmen.“

