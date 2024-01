Bokensdorf. Der Mann war mit dem Crossmotorrad seines Freundes umhergefahren. Die Polizei ermittelt außerdem zu einem Einbruchsdiebstahl in Weyhausen.

Bei einem Verkehrsunfall in Bokensdorf hat sich am Samstagabend ein 30-jähriger Mann verletzt. Dieser hatte sich zuvor das nicht zugelassene Crossmotorrad eines Freundes ohne dessen Erlaubnis genommen und war damit in der Gemeinde Sassenburg umhergefahren.

Wie die Gifhorner Polizei berichtet, kam der Mann gegen 20.40 Uhr in einer Kurve der Grußendorfer Straße zu Fall. Der 30-Jährige verletzte sich am Kopf – er trug während der Fahrt keinen Helm. Ein Rettungswagen brachte den Verletzten in ein Krankenhaus.

Bei der Aufnahme des Sachverhalts stellten die eingesetzten Polizisten fest, dass der Motorradfahrer unter dem Einfluss von Alkohol stand. Ein erster Test ergab einen Wert von 1,82 Promille. Ein Führerschein des Mannes konnte nicht sichergestellt werden – da dieser keinen besitzt. Die Höhe des Sachschadens ist noch unklar.

Weyhausen: Einbruchdiebstahl in Reithalle und Nebengebäude

In der Nacht zu Sonntag sind unbekannte Täter in mehrere Gebäude der Reithalle im Laischeweg in Weyhausen eingebrochen. Die Reitanlage befindet sich nördlich des Ortes im Bereich der Tennisplätze. Die Täter drangen mit Gewalt in die einzelnen Gebäude auf dem Gelände ein und durchsuchten diese. Sie stahlen diverse Werkzeuge, Tauchpumpen, zwei Schubkarren und vier Reitsättel. Es kam dabei zu einem Schaden von zirka 12.000 Euro.

„Für den Abtransport des Diebesgutes dürfte ein größeres Fahrzeug genutzt worden sein“, berichtet die Polizei. Hinweise auf verdächtige Fahrzeuge oder Personen werden von der Polizeistation in Weyhausen entgegengenommen.

red