Meine. Der 39-Jährige bedrohte und verletzte eine Rewe-Mitarbeiterin mit einem Messer. Bei der Flucht zu Fuß wird er nach zwei Stunden festgenommen.

Mit vorgehaltenem Messer hat am Freitag gegen 21.40 Uhr ein Mann die Mitarbeiterin eines Rewe-Marktes in Meine bedroht. Er forderte sie auf, den Tresor zu öffnen und das Bargeld herauszunehmen. Mit dem erbeuteten Geld floh der 39-Jährige zu Fuß, verlor allerdings einen Teil des Diebesgutes auf der Flucht. Die dauerte, wie eine Sprecherin der Meiner Polizei mitteilt, nicht lange, denn um 23.50 Uhr gelang es der Polizei, den Täter noch in Meine festzunehmen.

Dabei leistete der Braunschweiger keinen Widerstand und der Großteil der Beute wurde sichergestellt. Der schnelle Fahndungserfolg ist auch der Tatsache geschuldet, dass sehr schnell zahlreiche Einsatzkräfte nicht nur aus Meine, sondern auch aus Gifhorn und Braunschweig vor Ort waren. Auch zu Fuß suchten sie nach dem Dieb, der sich nun wegen schweren Raubes verantworten muss – und wohl zusätzlich wegen Körperverletzung, denn sein Opfer, die Rewe-Mitarbeiterin, wurde bei dem Überfall leicht verletzt.

