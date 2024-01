Am Donnerstag, 25. Januar, steht die Deutschlandpremiere für die neue Kabel 1-Doku-Soap Rosin vs. Kumptner an. Zum Auftakt haben sich die Starköche Frank Rosin (links) und Alexander Kumptner den Kultbahnhof in Gifhorn ausgesucht. Ihre Mission: einen neuen Pächter für die Gastronomie im Kultbahnhof zu finden und sein Können zu testen. © Kabel 1 | Jens Hartmann