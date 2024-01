Vorhop. Das Gerät ist völlig zerstört. Der Schaden liegt bei 30.000 Euro. So führten die Täter die Explosion den Ermittlungen zufolge herbei.

Mit vermutlich mehreren Explosionen haben unbekannte Täter den Fahrkartenautomaten auf dem Bahnhof Vorhop (Kreis Gifhorn) an der Erixx-Regionalbahn Wittingen-Braunschweig aufgesprengt, um an die Bargeldeinnahmen zu kommen.

„Das Gerät ist völlig zerstört“, berichtete ein Polizeisprecher auf Anfrage. Allein der Sachschaden an dem Automaten erreicht 30.000 Euro, so die Polizei. Wie viel Geld den Unbekannten in die Hände fiel, ist offen.

Nutzten die Täter verbotene Polenböller von Silvester als Sprengstoff?

Die Ermittlungen, in die sich auch die Bundespolizei Hannover eingeschaltet hat, deuten darauf hin, dass die Täter verbotene Silvesterböller als Sprengstoff nutzen. Solche im Volksmund Polenböller genannten Sprengkörper sind vielfach stärker als die hierzulande erlaubt verkauften Böller.

Dass es sich um mehrere Sprengungen handelt, darauf deutet laut Polizei die Wahrnehmung des Zeugen, der die Attacke am Sonnabend gegen 2.45 Uhr früh gemeldet hatte. Er hatte zuvor mehrfach Knallgeräusche gehört. Die Ermittler gehen daher zurzeit davon aus, dass sich die Täter zwischen 0 Uhr und 2.45 Uhr an dem Automaten zu schaffen machten.

So kommen Regionalbahn-Passagiere an ihre Fahrkarte

Für die Fahrgäste der Regionalbahn 47 des Betreibers Erixx zwischen Wittingen, Gifhorn und Braunschweig steht der Fahrkartenautomat vorerst nicht mehr zur Verfügung. „Er ist völlig deformiert“, so der Polizeisprecher. Einen Fahrkartenschalter gibt es an der dörflichen Haltestelle nicht.

Fahrgäste können ihre Tickets im Verkehrsverbund Region Braunschweig mit der kostenlosen Fahrplaner-App online kaufen. Und laut Erixx gilt: „In Ausnahmefällen, etwa bei nachweislich defekten Fahrkartenautomaten (in diesem Fall bitte die Nummer des Fahrkartenautomaten notieren), ist es möglich, eine Fahrkarte im Zug nachzulösen. Dazu gehen Sie bitte aktiv auf unseren Fahrgastbetreuer zu. Dieser kann in den Zügen allerdings nur ein eingeschränktes Sortiment verkaufen.“

