Kästorf. 40 Kästorfer und Gamsener Feuerwehrleute bringen den Brand Dienstag früh unter Kontrolle. Die Polizei klärt die Hintergründe.

So nass es auch ist, ein Brandrisiko besteht immer. So wurde am Dienstagmorgen gegen 1.25 Uhr ein Schuppenbrand an den Diakonischen Heimen in Gifhorn-Kästorf. Die Feuerwehren Kästorf und Gamsen rückten aus.

Die Flammen schlugen bereits durch eine Tür, als die Löschkräfte eintrafen. Unter Atemschutz begannen die Löscharbeiten umgehend. Die Randverkleidung und das Dach wurden geöffnet, um an die Brandstelle zu kommen. In dem Schuppen wurden Elektroteile gelagert, die bereits Feuer gefangen hatten.

Unter Leitung von Kästorfs Ortsbrandmeister Marco Brand waren rund 40 Einsatzkräfte im Einsatz. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen, zu Brandursache und Schadenhöhe konnte noch nichts gesagt werden. Ein Rettungswagen war zu Sicherheit am Ort.

Mehr wichtige Nachrichten aus dem Landkreis Gifhorn lesen:

Täglich wissen, was in Gifhorn passiert: Hier kostenlos für den täglichen Gifhorn-Newsletter anmelden! Und: Hören Sie auch in unseren tagesaktuellen Podcast „5NACH5“ rein!