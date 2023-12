Rötgesbüttel. Familie Schwarz aus Rötgesbüttel verkauft ein selbst gebautes Lebkuchenhaus auf Ebay Kleinanzeigen. Der Verkaufserlös wird gespendet.

Weihnachten ist die Zeit für Besinnlichkeit und Nächstenliebe. Das hat sich auch Tina Schwarz aus Rötgesbüttel gedacht. Gemeinsam mit ihrer Familie hat sie in einer Weihnachtsaktion ein Tiny House aus Lebkuchen, Süßigkeiten und Zucker gebaut, das sie jetzt für einen guten Zweck verkaufen möchte. „Das Haus ist Baujahr 12/2023. Die Energieeffizienz ist eher schlecht. Zugluft und Schnee in den Ritzen ist hier im Winter vorprogrammiert. Das Haus kann auch als Nervennahrung dienen. Es ist also als Dekoration fürs Büro geeignet“, erklärt Schwarz, natürlich leicht ironisch. „Das Haus besticht durch seine „Zuckersüße Optik“. Ein süßes Fachwerk und ein kleiner Vorhof mit Baumbestand sind ebenfalls Bestandteil dieses Tiny Houses.“

Den gesamten Verkaufserlös spendet Familie Schwarz an das ambulante Kinderhospiz und die Trostinsel Wolfsburg. Ersteigert werden kann das Haus auf Ebay Kleinanzeigen unter https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/spendenverkauf-tiny-house-mit-grundstueck-zur-deko/2631040844-246-2966?utm_source=sharesheet&utm_medium=social&utm_campaign=socialbuttons&utm_content=app_android .

Kaufgebote werden bis zum 26. Dezember um 11 Uhr angenommen und anschließend veröffentlicht.

Derzeit steht das Lebkuchenhaus in Rötgesbüttel. Hier kann es auch abgeholt werden. „Eine Übergabe wäre nach Absprache auch in Gifhorn, Wolfsburg, Braunschweig und Goslar möglich“, so Schwarz.

