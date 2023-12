Gifhorn. Der Kinderschutzbund, der Tagestreff Moin Moin und die Tafel dürfen sich über die Spenden freuen. Pläne, wie das Geld eingesetzt werden kann, gibt es bereits.

„Danke, dass Sie seit Jahren an uns denken“, fasste Claudia Klement vom Kinderschutzbund zusammen, als Werksleiter Dimitrios Petkidis und Personalleitung Elena Kraus sowie Julia Schiller und Michael Kubitschke vom Conti-Personalrat Spenden von jeweils 2500 Euro an den Kinderschutzbund, die Tafel und den Tagestreff Moin Moin übergaben. Das Geld ist von der Belegschaft gespendet und von der Werkleitung aufgestockt worden.

Die so Bedachten nannten auch gleich die Projekte, die in der nächsten Zeit anstehen. Nach Fertigstellung der Skateranlage, deren 400.000 Euro teurer Bau während des Frostes pausieren musste, soll ein Kinder- und Jugendlehrgarten beim Kinderschutzbund eingerichtet werden. Hausmeisterin Tanja Wolf wird das in die Hand nehmen. Gemüsebeete und Obstanbau mit seltenen Arten, Hinweistafeln und viel Anschauungsmaterial sollen Ökosysteme, Diversität und Vielfalt in der Natur zeigen. Dazu soll an einer kleinen Küchenzeile auch die Möglichkeit gegeben werden, das geerntete Essen zuzubereiten.

Ein Teil der Spenden wird in Lebensmittel für den Tagestreff investiert

Auch für die Unterhaltung des öffentlichen Spielplatzes, dem Sonntagscafé, dem abendlichen Jugendtreff und weiteren Angeboten wie der Trennungs- und Scheidungsberatung und dem begleitenden Umgang wird ständig Geld benötigt, erklärte Klement. Das Jugendberatungshaus für den ganzen Landkreis ist das einzige, das vom Landkreis bezuschusst wird.

Der Tagestreff benötigt ebenfalls Geld für Lebensmittel, um sein Angebot einer warmen Mahlzeit anbieten zu können. Zudem will man demnächst umziehen. Denn es gibt etliche Probleme in dem jetzigen Gebäude. „Und wir wollen versuchen, in Kooperation mit einer weiteren Institution, die Aufenthaltszeiten auszudehnen“, erklärte Interimsleiter Alexander Thiel. Denn die städtische Unterkunft schließt morgens um 8 Uhr, öffnet wieder ab 17 Uhr, während der Tagestreff von 9 bis 14 Uhr geöffnet hat.

Weiterhin freue man sich über Kleiderspenden, sagte Thiel, die sämtlich, auch in Kooperation mit anderen Einrichtungen, verwendet werden. Edeltraut Sack, Leiterin der Gifhorner Tafel, will demnächst in einem Nachbargebäude eine Küche für Grundschüler einrichten. Dort sollen die Kinder unter Anleitung eines Koches lernen, wie man Gerichte zubereitet. „Erste Versuche mit Schülern haben gezeigt, dass die Kinder begeistert waren und gerne mitgemacht haben“, berichtete sie. Zudem ist die Tafel wöchentlich in der Freiherr-vom-Stein-Schule, wo bis zu 150 Kinder ein Schulfrühstück bekommen.

