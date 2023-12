Gifhorn. Am 16. Dezember gastiert der Mythensammler für eine Lesung in Gifhorn. Begleitet wird er dabei von der Musikerin Kaunoka.

Fans von Harry Potter, The Witcher und Co. aufgepasst: Am 16. Dezember wird es mysthisch im Gifhorner Mühlenmuseum. Autor und Künstler Florian Schäfer stellt seinen neuen historischen Fantasy-Roman „Fast verschwundene Fabelwesen. Die sagenhafte

Expedition des Konstantin. O. Boldt“ vor.

Spätestens seit der sehr erfolgreichen Ausstellung „Hausgeister“ in diesem Jahr in der Burg Brome, ist Florian Schäfer vielen Besuchern und Besucherinnen ein Begriff.

Als weitgereister Mythensammler in Frack und Zylinder berichtet er in dieser szenischen Lesung von seinen Reisen und den zahlreichen Fabelwesen, denen er auf dem Weg begegnete. Mal gruselig, mal faszinierend schildert er die abenteuerliche Expedition durch ein Europa des Jahres 1862, in dem Tradition und Industrialisierung, Magie und Fortschritt miteinander ringen, heißt es in einer Pressemitteilung des Mühlenmuseums.

Schäfer entführt die Besucher in die europäische Sagenwelt

Begleitet wird er dabei von der Ausnahmemusikerin Kaunoka. Ausgestattet mit keltischer Harfe und Drehleier singt sie mit begleitenden Beats voller Hingabe von feenhaften Wesen, inneren Dämonen und den Geistern der Natur.

Die Besucher dürfen sich auf einen magischen Abend freuen, der Sie zu Einhörnern, Basilisken und manch unbekanntem Wesen der europäischen Sagenwelt entführt.

Die Lesung beginnt um 17.30 Uhr, Einlass ist bereits um 17 Uhr, und kostet 12 Euro Eintritt. Karten sind im Vorverkauf im Hofladen am Dorfplatz oder an der Abendkasse erhältlich.

Mehr wichtige Nachrichten aus dem Landkreis Gifhorn lesen:

Täglich wissen, was in Gifhorn passiert: Hier kostenlos für den täglichen Gifhorn-Newsletter anmelden! Und: Hören Sie auch in unseren tagesaktuellen Podcast „5NACH5“ rein!

red