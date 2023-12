Isenbüttel. Nächstes Jahr steht in der Samtgemeinde Isenbüttel ein großes Jubiläum an. Das soll in allen Ortschaften gefeiert werden. Am 1. Januar geht es bereits los.

Die Samtgemeinde verbindet Ortschaften und Menschen und das im kommenden Jahr seit 50 Jahren. Das Jubiläum soll dann mit derzeit 41 geplanten Veranstaltungen groß gefeiert werden. Ein Vorbereitungskreis hat seit März 2022 zusammengesessen und Ideen entwickelt. Dabei werden Vereine, Verbände und Bürgerinnen und Bürger mit ins Boot geholt, denn es soll nicht nur für die Menschen, sondern mit den Menschen gefeiert werden.

Und es gibt viele Gelegenheiten, alle Ortschaften kennenzulernen. Bereits am 1. Januar um 14.30 Uhr geht es mit einem 3-Kilometer-Lauf durch Allerbüttel los, im Laufe des Jahres wird es weitere Läufe durch alle elf Ortschaften und am Tankumsee geben, so dass man auf insgesamt 50 Kilometer kommt. Dabei geht es nicht um Zeit, sondern darum die Ortschaften kennenzulernen. Wer es noch informativer haben will, kann sich für einige Spaziergänge durch die Ortschaften anmelden, die von Ortskundigen geführt werden. Auch die Kirche ist in Bewegung, mit einem Walking-Gottesdienst rund um die Kirche St. Marien.

Festwochenende mit NDR-Moderator Andreas Kuhlage

Höhepunkt des Jubiläumsjahres wird das Festwochenende ab dem 7. Juni sein. Ein Kommers mit NDR-Moderator Andreas Kuhlage, eine NDR-Disko, Bürgerfrüstück und viel Musik stehen dann auf dem Programm. Zudem stellen sich Vereine und Verbände vor, die Blaulichtorganisationen werden am Tankumsee und im Freibad Edesbüttel Übungen vorführen.

Noch geheim sind die Aktionen der Schulen und der Kindergärten in der Samtgemeinde. Ein Bingo-Nachmittag mit Michael Thürnau in Calberlah gehört ebenso zu den Veranstaltungen wie eine Weihnachtsturnshow, eine große Gewerbeschau und ein Tag der internationalen Begegnung, der von Menschen fremder Kulturen gestaltet wird.

Und mit einer Chronik gibt es auch etwas Handfestes. Rundschau-Redakteur Reiner Silberstein hat dafür die Menschen in der Samtgemeinde interviewt, darunter ehemalige Kommunalpolitiker, Verwaltungsmitarbeiter, Lehrkräfte und alteingesessene Landwirte, die erzählen können, was sich in den letzten fünfzig Jahren geändert hat. Von einst bäuerlichen gab es einen Wandel hin zu kleinstädtischen Strukturen auch in den kleineren Ortschaften. „Es ist keine chronologische Aufzählung der Ereignisse, sondern Erinnerungen und Erzählungen der Menschen, die hier leben, samt einem Ausblick in die Zukunft“, sagt Silberstein.

Alle Veranstaltungen sind auf der Homepage der Samtgemeinde zu finden

Die Veranstaltungen, die teilweise noch in Planung sind, kann man auf der Homepage der Samtgemeinde abrufen (www.isenbuettel.de). Für einige Events muss man sich anmelden. Samtgemeindebürgermeister Jannis Gaus ist ein wenig aufgeregt, wie er sagt, freut sich aber auf viele Begegnungen und die Festlichkeiten.

