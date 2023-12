Osloß. Polizei Gifhorn: Einbrecher setzen im Haus nach der ersten Wohnung ihren Diebeszug fort. Und: Eine Polizeikontrolle ist erfolgreich.

In Osloß sind Unbekannte am Montag zwischen 12 Uhr Mittag und 22.50 Uhr in ein Wohnhaus in der Straße Südhang eingebrochen, so die Polizei Gifhorn in einer Mitteilung. Die Täter hebelten eine Terrassentür auf der Rückseite des Hauses auf und drangen in die Wohnung im Erdgeschoss ein. Dann durchsuchten sie die Wohnung. Anschließend brachen die Unbekannten eine weitere Wohnung im Obergeschoss des Hauses auf. Dort stahlen sie Schmuck und verließen den Tatort, so die Polizei weiter.

Die Polizei sucht zu den aufgenommenen Ermittlungen Zeugen. Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen nimmt die Polizei Gifhorn unter der Telefonnummer (05371) 9800 entgegen.

Polizei erwischt Fahrer ohne Führerschein

Ebenfalls am Montag hat die Gifhorner Polizei einen Fahrer ohne Führerschein aus dem Verkehr gezogen. Eine Streifenwagenbesatzung bemerkte den Polo gegen 23.30 Uhr auf dem Calberlaher Damm und kontrollierte den Fahrer.

Laut Polizei behauptete der 30-jährige Fahrer, dass er kürzlich seine Geldbörse mit dem Führerschein darin verloren habe. Er sei aber im Besitz einer Fahrerlaubnis. Eine Unwahrheit, wie die Polizei mit einem Blick in das polizeiliche Auskunftssystem schnell feststellte. Gegen den 30-Jährigen wurde ein Strafverfahren eingeleitet, seine Fahrt war beendet.

red