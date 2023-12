Meine. Gymnasiasten und Pastoren stellen die Jesusgeschichte in Bezug zur aktuellen politischen Lage. So war die Stimmung auf dem Platz.

Die Heilige Familie hat ihr Sommerquartier an der Abbesbütteler Straße verlassen und ist pünktlich zum Start in die Adventszeit auf den Marktplatz zurückgekehrt: Eingebettet in eine ökumenische Andacht hat Meines Bürgermeisterin Ute Heinsohn-Buchmann im Beisein vieler Zaungäste und Vertreter beider Kirchengemeinden die hölzerne Weihnachtskrippe geöffnet und den Christbaum dahinter angeknipst.