Gifhorn. Schon seit 2013 besteht das Problem mit dem Eichenprozessionsspinnern (EPS). Besonders die Gemeinden in der Samtgemeinde Brome sind betroffen.

Schon seit 2013 besteht das Problem mit dem Eichenprozessionsspinnern (EPS), dessen Härchen gefährlich werden können. Besonders die Gemeinden in der Samtgemeinde Brome sind betroffen. Denn dorthin, so erklärte Joachim Zeidler (CDU) breitet sich der Falter immer wieder aus dem Biosphärenreservat Drömling aus, in dem der EPS aus Naturschutzgründen nicht oder kaum bekämpft wird.