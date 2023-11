Kästorf. Das Ganztagsangebot wird ab 2026 vom Land vorgeschrieben. Der Kästorfer Ortsrat würde einen kostenlosen Hort bevorzugen.

Massive Bedenken hatte der Ortsrat bei seiner Sitzung am Montagabend im DGH zu dem von der Stadt anvisierten Ganztagsschulangebot, das ab 2026 vorgeschrieben ist. Der Hort wurde eindeutig präferiert. „Der Hort Isetal wird nach Abschluss der Baumaßnahme an der Isetal-Schule in eine offene Ganztagsschule überführt“, lautete der Beschlussvorschlag der Verwaltung für den Ortsrat, und der stimmte einmütig dagegen. Die Vorlage geht allerdings noch in den Fachausschuss und schließlich in den Stadtrat, und die Empfehlung der Kästorfer ist nicht bindend.