Meinersen. Der Frühtermin am Leiferder Bahnhof zum Entkusseln zog weitaus mehr Helfer an als die Baumpflege an der Meinersener Oker.

Zwei Schauplätze, eine gemeinsame Mission und viele engagierte Helfer. Beim ersten Familienumwelttag in der Samtgemeinde Meinersen brachten die Freiwilligen entweder die Heideflächen in der Nähe des Bahnhofs in Leiferde in Schuss oder verpassten den Kopfweiden am Schleusenweg in Meinersen einen ordnetlichen Schnitt.