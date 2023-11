Gifhorn. Diese Aktionen hat sich die City Gemeinschaft für die nächste Freiluftsaison vorgenommen. Es ist eigens ein neuer Profi an Bord.

Ein attraktives Programm soll die Gifhorner 2024 für ihre Innenstadt begeistern. Die City Gemeinschaft stellte bei ihrer Mitgliederversammlung den Termin- und Ideenplan vor. Und einen neuen, alten Profi, der für noch mehr Schwung und Erfolg bürgen soll.

Klaus Meister, langjähriger Mister Altstadtfest als Kultur-Fachbereichsleiter der Stadt, hat nach einer Abklingphase seit seiner Pensionierung bei der Kaufmannschaft angeheuert. Action in der City? Schon immer genau sein Ding.

Bitte notieren: Dann hat Gifhorn sonntags auf

Die drei großen verkaufsoffenen Sonntage laufen 2024 am 28. April mit der bei der Premiere fulminant gestarteten Landwirtschaftsmeile. Der 29. September steht unter dem Motto Automeile und soll noch mehr Marken und gerne auch mehr Fahrräder und Motorräder auffahren. Den dritten Aufschlag macht am 3. November das Streetfood-Festival, das schon am Freitag, 1. November, die Grills und Öfen anheizt.

Drei ganz große Nummern: Schützenfest, Altstadtfest, Weinfest

Apropos Leckermäuler: Das Weinfest vom 27. bis 29. Juni zählt außer Schützenfest und Altstadtfest längst zu den ganz großen Nummern in Gifhorn.

So geht es an CGG-Samstagen ab

Auch für einige Samstage hat die CGG Einladendes in petto. Mit dem Bündnis für Familie steigt am 25. Mai der 2023 erfolgreich eingeführte Familiensamstag. Am 7. September gehen die Mädchen und Jungen im Umfeld des Weltkindertags beim Kindersamstag auf die gewinnträchtige Mühlenrallye.

Angestrebt, aber noch nicht bestätigt, ist für den 15. Juni eine spannende Sportstation-Stadtmeisterschaft mit dem elektronischen Fitness-Coach.